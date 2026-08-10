T.C. ANKARA 33. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/114 Esas

Davacı Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Davalı Işılsu İnşaat Turizm Gıda Temizlik Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Mars Sosyal Hizmetleri Ve Özel Sağlık Hizmetleri Bilgisayar Ticaret Limited Şirketi ve Mar-nus Temizlik Özel Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Yemek Üretim Hizmetleri Bilgisayar İlaçlama Ticaret Limited Şirketi aleyhine açılan davada;

"Mor Yakup Mahallesi, Banka Sokak, no:1/309 Nusaybin Mardin" adresinde bulunduğu bildirilen Mar-nus Temizlik Özel Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Yemek Üretim Hizmetleri Bilgisayar İlaçlama Ticaret Limited Şirketi'ne gönderilen tebligatların bila tebliğ iade edildiği ve tüm aramalara rağmen adreslerinin temin edilemediği anlaşılmakla adına ilanen tebliğat yapılmasına karar verilmiş olmakla,

Davacı vekili dava dilekçesi ile müvekkili kurumun temizlik, güvenlik ve bakım elemanı işlerini yürütebilmesi için ihale yolu ile hizmet alımları yapmakta olduğunu, bu ihalelerde belirlenen Usul Ve Esaslara Uygun Olarak Hazırlanan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi, Özel Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi Ve Hizmet Alımları Tip Sözleşmesi yüklenici şirketlerle müvekkili kurum arasında imzalandığını, müvekkili kuruma bağlı Ankara Saray Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nde ve Ankara Süleyman Demirel Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde çalışmış olan dava dışı işçi Reşat Karakaya'ya 01/03/2022 tarihinde 153.958,41 TL kıdem tazminatı yıllık izin vs alacakları için ödeme yapıldığını ve eksik ödeme gerekçesiyle Ankara 58. İş Mahkemesi'nin 2022/201 Esas sayılı dosyası ile alacak davasının açıldığını, mahkeme kararı gereğince Ankara 3. İcra Dairesi'nin 2023/17674 icra sayılı dosya ile ilamlı icra takibi yapıldığını, ve icra dosyasına 60.317,38 TL ödeme yapıldığını beyanla davanın kabulü ile müvekkili kurum tarafından ödenen şimdilik 10.000,00 TL'nin ödeme tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılardan sorumlulukları oranında rücuen tazmini ve tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İşbu dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, dava dilekçesinin ilanından itibaren davalı Mar-nus Temizlik Özel Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Yemek Üretim Hizmetleri Bilgisayar İlaçlama Ticaret Limited Şirketi'nin HMK'nun 122. Maddesi gereğince 2 haftalık kesin sürede cevap verebilecekleri, TK'nun 31. Maddesi gereğince ilan tarihinden 7 gün sonra işbu ilanın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 28/07/2026

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Basın No: ILN02527726