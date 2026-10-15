T.C. ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2023/372 Esas

KARAR NO : 2024/240

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 27/06/2024 tarihli ilamı ile 188/3 maddesi gereğince 12 YIL 6 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), 25000 TL ADLİ PARA, İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Taha ve Emel oğlu, 01/01/2001 doğumlu, ABDURREZZAK HACMUHAMMED tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın tebliğinden (tutuklu bulunan sanık yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek) itibaren İKİ HAFTALIK yasal süre içinde, mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere (istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceğinin ihtarı ile) İLAN OLUNUR. 13.10.2026

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Basın No: ILN02570093