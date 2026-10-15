T.C. ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO : 2025/763 Esas

KARAR NO : 2026/308

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/04/2026 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Cuma ve Nazire oğlu, 09/01/1993 doğumlu, MEHMET YILDIRIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde ilan edilerek, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra gerekçeli kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, gerekçeli kararın tebliğinden (tutuklu bulunan sanık yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek) itibaren İKİ HAFTALIK yasal süre içinde, mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere (istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceğinin ihtarı ile) İLAN OLUNUR. 13.10.2026

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Basın No: ILN02570102