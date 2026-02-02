T.C. ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/261 Esas

KARAR NO : 2025/538

Basit Yaralama suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/12/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 10 AY HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Battal ve Sırma oğlu, 15/09/1999 doğumlu, RESUL YETİK tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden (tutuklu bulunan sanık yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek) itibaren İKİ HAFTALIK yasal süre içinde, mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay Ceza Dairesine TEMYİZ yolu açık olmak üzere (temyiz edilmemesi halinde kararın kesinleşeceğinin ihtarı ile) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02391739