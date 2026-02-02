T.C. ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

DOSYA NO : 2024/239 Esas

KARAR NO : 2025/474

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/11/2025 tarihli ilamı ile 158/1.f maddesi gereğince 2 YIL HAPİS, 17260 TL ADLİ PARA (24 Taksit), VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e) cezası ile cezalandırılan Necati ve Emine Zeynep oğlu, 01/09/2003 doğumlu KANİVAR UĞURLU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Türkiye genelinde tirajı 50.000 üstü olan gazetelerin birinde ve genel internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, gerekçeli kararın tebliğinden (tutuklu bulunan sanık yönünden zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek) itibaren İKİ HAFTALIK yasal süre içinde, mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek şartıyla zabıt katibine bir beyanda bulunulması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolu açık olmak üzere (istinaf edilmemesi halinde kararın kesinleşeceğinin ihtarı ile) karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 28.01.2026

