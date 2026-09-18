T.C. ANKARA 31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/750 Esas

DAVALI : Nevin Karakütük Güller - 13387360438

ADRES : Yukarı Girne Eski Türk Mahallesi, Şehit, İzzet Pamukoğlu Sokak Menevili 3 Apartmanı Kat:3 No:5 Girne 9875

Mahkememizde açmış olduğunuz alacak davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce belirtilen adresinize Yargıtay İlamı bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından yargıtay ilamının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesinin 2022/2099 Esas, 2023/2235 Karar sayılı, 07.06.2023 tarihli kararı ile asıl dava ile birleşen 2015/178 Esas ve 2016/343 Esas sayılı davalar davacısı arsa sahibinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan kararın ONANMASINA,

8.400,00 TL duruşma vekalet ücretinin asıl, birleşen 2015/178 Esas ve 2016/343 Esas sayılı davalar davacısı arsa sahibinden alınarak, asıl ve birleşen 2015/178 Esas ve 2016/343 Esas sayılı davalar davalısı ile birleşen 2015/373 Esas sayılı dava davacısı yükleniciye verilmesine,

Aşağıda yazılı onama harcının temyiz eden asıl ve birleşen 2015/178, 2016/343 Esas sayılı davalarda davacı-birleşen 2015/373 Esas sayılı davada davalı Nevin Karakütük Güller'den alınmasına,

Kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere,

07.06.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Yargıtay İlamının tebliğ olunmuş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile karar düzeltme talebinde bulunabileceğiniz hususunda yargıtay ilamının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 08/09/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02550531