T.C. ANKARA 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/451 Ceza Dava Dosyası

26/06/2024

İLAN METNİ

Esas No : 2018/451

Karar No : 2022/184

Sanık : Ferhat KOCAER

Sami ve Neriman oğlu, 1989 Doğumlu

Suç Tarihi : 29/05/2017

Karar Tarihi : 12/05/2022

Kanun Maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f son, 168/2, 62/1, 52/2 maddeleri

5237 sayılı TCK'nın 158/1-f son, 62/1, 52/2 maddeleri

Verilen Ceza : 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası

3 yıl 4 ay hapis ve 3200 TL adli para cezası

Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ankara ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02057420