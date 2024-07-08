T.C. ANKARA 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 31. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
Esas No : 2018/451
Karar No : 2022/184
Sanık : Ferhat KOCAER
Sami ve Neriman oğlu, 1989 Doğumlu
Suç Tarihi : 29/05/2017
Karar Tarihi : 12/05/2022
Kanun Maddeleri : 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f son, 168/2, 62/1, 52/2 maddeleri
5237 sayılı TCK'nın 158/1-f son, 62/1, 52/2 maddeleri
Verilen Ceza : 1 yıl 8 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası
3 yıl 4 ay hapis ve 3200 TL adli para cezası
Tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve adresi meçhul sayılan yukarıda kimlik ve adres bilgileri yazılı sanığa özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince Ankara ilinde yayımlanan yerel bir gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunulan yer Ağır Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle istinaf edilebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları İLANEN tebliğ olunur.
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Basın No: ILN02057420