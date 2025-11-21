T.C. ANKARA 30. İŞ MAHKEMESİ

Sayı :2017/783 Esas

05.11.2025

Konu : İlanen Tebligat

İLAN METNİ

T.C. Ankara 30. İş Mahkemesi'nden

Dosya No: 2017/783

ADRESİ MEÇHUL DAVALI : RUDOLF MANNDORFF -PF 119A 2340 Moedling Avusturya

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda 04/01/2018 tarih 2017/783 Esas, 2018/1 Karar sayılı ilamı ile; "1 - Mahkememiz yetkisiz olduğundan dava dilekçesinin yetki yönünden REDDİNE, 2 - Karar kesinleştiğinde ve talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Antalya Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine, 3- Yargılama giderlerinin görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,4- HMK 20/1 maddesi gereğince karar kesinleştikten sonra 2 haftalık süre içerisinde taraflarca dava dosyasının görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesi için talepte bulunulmadığı takdirde taraflardan birinin talebi halinde davanın açılmamış sayılacağının karar verileceğine,.." karar verilmiş ve karara karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolunun açık olduğu belirtilmiş olup iş bu ilanın yayımlanmasından 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02339483