T.C. ANKARA 30. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/706 Esas

18.11.2025

Konu : İlanen tebligat

30 AİLE MAHKEMESİ İLAN

Davacı AYFER HEDEF ile Davalı MEHMET HANİFİ HEDEF arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı MEHMET HANİFİ HEDEF ait tebligata yarar adres bulunamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

HMK'nun 122 ve 127. Md uyarınca dava dilekçesinde davacı dava dilekçesinde davalı ile boşanmalarına, müşterek çocukların velayetinin tarafına verilmesine karar verilmesini talep etmiş olmakla dava dilekçesine karşı tebliğinden itibaren 2 hafta içinde HMK'nun 129. Md'nde uygun şekilde yazılı olarak cevap verebileceğiniz, süresinde cevap vermediğiniz takdirde HMK'nun 128. Md uyarınca ileri sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 131. Md gereğince cevap dilekçesinin verilmesinden sonra cevap süresi dolmamış olsa bile ileri sürmediğiniz ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz tebliğ ve ihtar olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : MEHMET HANİFİ HEDEF - 14690144166, GAZİANTEP ili, ŞAHİNBEY ilçesi, MÜZELLEF mah/köy, 87 Cilt, 69 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, HANİFİ ve ELMAS oğlu/kızı, 01/12/1984 dogumlu,

#ilangovtr

Basın No: ILN02340499