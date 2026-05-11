T.C. ANKARA 3. FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2025/413 Esas

Davacı YILDIZ HOLDİNG A.Ş. tarafından davalılar TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU, FESAL AL MHAMID ve OMAR ALSAYED YAHIA aleyhine mahkememizde görülmekte olan Marka (Marka İle İlgili Kurum Kararlarının İptali ve Hükümsüzlük) davasına ilişkin dava dosyasında davalılar FESAL AL MHAMID ve OMAR ALSAYED YAHIA'nın dava dilekçesinde bildirilen adresine tebligat yapılamadığı, yapılan adres araştırmalarından bir sonuç elde edilemediği ve Suriye uyruklu oldukları ve Suriye'deki mevcut durum nedeni ile henüz diplomatik yoldan tebligat yapılamadığı anlaşılmakla, mahkememizce verilen 24.04.2026 tarihli ara karar ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; TÜRKPATENT YİDK'nun 2025-M-9820 sayılı kararının iptali ve davalılar adına kayıtlı 2023/107764 sayılı markanın hükümsüzlüğünü talep ve dava ettiğine dair dava dilekçesinin tebliğ ile anılan davalıların resmi kayıtlarda bulunan adreslerine tebligat yapılamaması ve yeni bir adresinde tespitinin olanaksız bulunması sebebiyle Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddeleri gereğince dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Anılan davalılara yargılama günü olan 09.07.2026 günü saat 09.35'de Mahkememiz duruşma salonunda duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yokluklarında yargılamaya devam edilerek bir karar verileceği hususlarının ihtarı ile birlikte dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 24.04.2026

