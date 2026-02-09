T.C. ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2025/644

KARAR NO : 2025/652

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.07.2025 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş ise de Hulusi ve Rahime oğlu, 25.12.1974 İstanbul doğumlu sanık Gökay BULUT tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, 5271 sayılı CMK (02/03/2024 tarihli 7499 sayılı Kanunun 18 maddesi ile değişik) 273/1 maddesi uyarınca hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememiz kalemine müracaatla veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere Z.Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanak ya da verilecek dilekçe ile sanık hakkında verilen kararlar yönünden Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu başvurusunda bulunulabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.01.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02396312