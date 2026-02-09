T.C. ANKARA 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/1013

KARAR NO : 2025/464

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02.06.2025 tarihli ilamı ile Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan 1 ay 7 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ve hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise de Veysel ve Güzide oğlu, 24.09.1995 Altındağ doğumlu sanık Feridun Mert SÜMBÜL tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1. 7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2. Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, 5271 sayılı CMK'nın (02/03/2024 tarihli 7499 sayılı Kanunun 18 maddesi ile değişik) 273/1 maddesi uyarınca hükmün tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde Mahkememiz kalemine müracaatla veya en yakın Asliye Ceza Mahkesine veya Ağır Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek üzere Z.Kâtibine beyanda bulunmak suretiyle düzenlenecek tutanak ya da verilecek dilekçe ile sanık hakkında verilen kararlar yönünden itiraz üzerine Mahkememizce dosyanın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine (askeri suçlarda ihtisas mahkemeleri gözetilerek tevzi esasına göre) gönderileceği ve bu Mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunabileceği, bu halde sanık hakkında itiraz nedeniyle 5271 sayılı CMK 251/3-son cümle maddesi uyarınca netice cezasından kanunen 1/4 oranında indiriminin uygulanmayacağı, tarafların yokluklarında hüküm verilebileceği, duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağının ihtarıyla 5271 sayılı CMK'nın (02/03/2024 tarihli 7499 sayılı Kanunun 17 maddesi ile değişik) 252/2 maddesi uyarınca Mahkememiz nezdinde itiraz yasa yolu başvurusunda bulunabileceğine ve itirazın süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığının Mahkememizce değerlendirilmesi halinde 5271 sayılı CMK 252/6 maddesi uyarınca Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz yasa yoluna gönderileceğine dair 5271 sayılı CMK 251/3 madde uyarınca dosya üzerinden karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23.01.2026

