T.C. ANKARA 29. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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Sayı : 2026/2 Tereke

Van ili İpekyolu ilçesi, Bahçivan mahallesi/köyü, cilt no: 3,hane no:8, BSN:29'da nüfusa kayıtlı bulunan Burhan ve Sevim'den olma 15335311776 T.C. Kimlik numaralı 19/01/1970 doğumlu olup 08/12/2025 tarihinde vefat eden müteveffa Erhan ÖZEL'in Terekesinin Tasfiyesi talep edildiğinden;

TMK.'nun 619/3. Maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde, Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK.629.maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 04/05/2026

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Basın No: ILN02485391