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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2024/442 Esas

11.08.2026

MAHİR TEKBAŞ'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN TEKBAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.08.2026

GAİP
TC KİMLİK NO : 36937811716
ADI SOYADI : METİN TEKBAŞ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : LATİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1971
DOĞUM YERİ : ANKARA

#ilangovtr

Basın No: ILN02539682