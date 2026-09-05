T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2024/442 Esas
11.08.2026
MAHİR TEKBAŞ'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen METİN TEKBAŞ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 11.08.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 36937811716
ADI SOYADI : METİN TEKBAŞ
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : LATİFE
DOĞUM TARİHİ : 01/03/1971
DOĞUM YERİ : ANKARA
#ilangovtr
Basın No: ILN02539682