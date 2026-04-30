Resmi İlanlar T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N
 
Sayı : 2024/1037 Esas
17/04/2026

Konu : Gaiplik İlanı

Ayfer KARAASLAN'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Uzunkaya Mahallesi, Cilt no:20, Hane No:2, Bsn:231'e kayıtlı 37895207078 T.C. Kimlik numaralı Mahmut KARAASLAN'ın 09 Kasım 2015 yılından bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2024/1037 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026

GAİP

TC KİMLİK NO : 37895207078
ADI SOYADI : Mahmut KARAASLAN
BABA ADI :ŞEVKİ
ANA ADI : MELAHAT
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1986
DOĞUM YERİ : AKSARAY

Basın No: ILN02457076