T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 28. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Konu : Gaiplik İlanı
Ayfer KARAASLAN'ın mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aksaray İli, Güzelyurt İlçesi, Uzunkaya Mahallesi, Cilt no:20, Hane No:2, Bsn:231'e kayıtlı 37895207078 T.C. Kimlik numaralı Mahmut KARAASLAN'ın 09 Kasım 2015 yılından bu yana kayıp olduğu, kendisinden haber alınamadığı, adı geçenin yaşadığı yolunda bilgisi olanların Mahkememizin 2024/1037 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri veya hayatta ise bizzat kendisinin ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 6 AY içerisinde Mahkememize başvurmaları veya ilgili dosyaya bildirmeleri, aksi takdirde GAİPLİĞİNE KARAR VERİLECEĞİ ilanen tebliğ olunur. 17/04/2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 37895207078
ADI SOYADI : Mahmut KARAASLAN
BABA ADI :ŞEVKİ
ANA ADI : MELAHAT
DOĞUM TARİHİ : 20/01/1986
DOĞUM YERİ : AKSARAY
#ilangovtr
Basın No: ILN02457076