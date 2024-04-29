T.C. ANKARA 28. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

ESAS NO : 2021/516 KARAR NO: 2022/702

Davacı TUNCAY KAPTAN tarafından davalı HÜLYA KAPTAN aleyhine açılan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda: DAVANIN KABULÜNE;

1-36226180110 T.C. Kimlik nolu, Mustafa ve Sebahat'tan olma, 19/12/1977 Bienne/İsviçre doğumlu, Çorum ili İskilip İlçesi Mutaflar mah. Cilt No:8 Hane No:153 Bsn:27'de nüfusa kayıtlı ilgili TUNCAY KAPTAN ile aynı yer nüfusuna kayıtlı Bsn:32 da kayıtlı HÜLYA KAPTAN'ın Jura bernois-Seeland Mahkemesi Bölge Mahkemesinin 08/05/2018 tarih ve CIV 17 5326P 23 sayılı karar ile boşandıklarına dair ilamın TANINMASINA ve TENFİZİNE, karar verilmiştir.

Yapılan yargılama sonucunda davalı HÜLYA KAPTAN'n bilinen adreslerine tebligatların yapılamadığı ve yeni adresi de tespit edilemediğinden, adı geçen davalıya kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, ilan tarihinden 7 gün sonra istinaf süresinin başlayacağı ve istinaf süresinin 14 gün olduğu, süresinde istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleştirileceği İLANEN tebliğ olunur. 21/03/2024

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Basın No: ILN02022714