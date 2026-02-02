T.C. ANKARA 27.ASLİYE CEZA MAHKEMİSİ

ESAS NO. : 2024/548

KARAR NO. : 2025/819

İ L A N

Mühür Bozma suçundan sanık Kemal ve Döndü'den olma 05.10.1983 d.lu sanık BEKİR VARLI hakkında yapılan yargılama sonunda;

Sanık BEKİR VARLI'nın üzerine atılı Mühür Bozma suçundan TCK 'nun 203/1,58/6Maddeleri gereğince 6 Ay HApis Cezası ile Cezalandırılmasına dair; Sanıklar hakkındaki hapis cezasına mahkumiyet hükümleri yönünden gerekçeli kararın sanıklar ve müdafiilerine tebliğ tarihinden itibaren, iki hafta içerisinde, mahkememize veya başka yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyan tutanağa geçirilmek ya da tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya dilekçe vermek suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup;

Sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince gerekçeli kararın Sanık BEKİR VARLI'ya ilanen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. 27/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02391732