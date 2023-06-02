T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/216 Esas

Davalı : 1- TÜRKSAN TİCARET A.Ş.

Davacı : 2- MUSA YALABIK

Davacı tarafından davalı Türksan Ticaret A.Ş ile aleyhinize açılan ipoteğin fekki davasında; Ankara İli, Altındağ İlçesi, 1. Bölge Tapu Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 24046 Ada, 5 Nolu Parselde bulunan taşınmaz üzerinde 14/04/1964 tarihinde Türksan Ticaret A.Ş tarafından konulmuş ipotek ile ilgili olarak, yapılan araştırmada, söz konusu şirketin Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 24/05/1989 Esas ve 1989/326 Karar sayılı kararı ile infisah durumuna düştüğünün tespit edildiğini, Ahmet Yalabık mirasçıları olarak söz konusu taşınmaz üzerindeki ipotek'in kaldırılması davasının yargılamasında;

Tarafınıza dava dilekçesinde belirtilen ve mahkemece tespit edilen adreslere tebliğ çıkarılmasına rağmen dava dilekçesi ve ön inceleme zaptı tarafınıza tebliğ edilememiştir. Emniyet adres araştırmasından ve Ankara Ticaret Sicil'e yazılan müzekkerelerden de bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Yukarıdaki ilanın tebliğinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR. HMK 317, 318



İleride belirlenecek olan duruşmalarda da mahkememizde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi, ön inceleme zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01839207