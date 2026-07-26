T.C. ANKARA 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2021/802 Esas

İLAN

Mahkememizin 2021/802 esas sayılı dosyasında dahili davalı SÜHEYLA PAKDİL'e dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, 05/02/2024 havale tarihli bilirkişi raporu tebliğ edilemediğinden mahkememizce yapılan adres araştırması sonucu tespit edilen adreslere tebligatların yapılamadığından ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir. Davacı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından dava dilekçesi ile; 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. ve diğer maddeleri gereğince Ankara İli, Mamak İlçesi, Demirli bahçe Mahallesi 2778 Ada, 26 Parselde kayıtlı taşınmazın 69,73 m2'lik kısmının (davalıların paylarına düşen kısım yönünden) ve arsa üzerindeki muhdesatların mülkiyetinin tespiti ve kamulaştırma bedelinin tespiti ile (varsa haczin/rehnin bedele yansıtılarak) taşınmazın kamulaştırılan kısmının tapu kaydının iptali ile davacı idare adıma tesciline karar verilmesi talepli dava açıldığı, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilanen tebliğin yapılmış sayılacağı, HMK 127. maddesi uyarınca ilanen tebliğ tarihinden başlamak üzere 2 haftalık kesin süre içerisinde cevaplarınızı ve varsa delillerinizi bildirmeniz, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu dava dilekçesi, dahili dava dilekçesi, 05/02/2024 tarihli bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02518160