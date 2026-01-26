T.C. ANKARA 24. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/784 Esas

DAVALI : MUSA YILMAZ Zübeyde Hanım Mah., Akçay Cad., No:20 İç Kapı No: 5 Altındağ/ ANKARA

Davacı Sibel Ayça Güneş tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Serkan Güneş'e tebligat yapılamadığından daha önce ilanen tebligat yapıldığı, ön inceleme tensip tutanağının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla,

1-Taraflara HMK 139 maddesi gereğince dilekçeler aşaması tamamlandığından taraflara ön inceleme için meşruhatlı davetiye tebliğine, masrafın yatırılan gider avansından karşılanmasına,

2- Taraflara tebliğ edilecek meşruhatlı davetiyede;

a) Sulh için gerekli hazırlığı yapmaları,

b) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, (tebliğinden itibaren ihtar edilmiş sayılacağı )

c) Davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri , ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları , bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususlarının İHTARINA, ( Tebliğinden itibaren ihtar edilmiş sayılacağı )

3-Davacı ve davalı tarafa HMK nun 194.maddesi uyarınca süresinde verdikleri dilekçelerinde tüm delillerini yazılı olarak bildirmeleri, dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeler varsa, mahkemeye sunmaları ya da başka yerden getirtilecek belgelerin (dosya,belge,bilgi) getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları,(müzekkere yazılacak yerin açık adresinin ve talep konusunun açıkça yazmaları),

Süresinde vermiş oldukları dilekçelerinde tanık bildirilmesi halinde, HMK nun 240/2 maddesi gereğince, tanık dinletmek istediği vakıayı ve dinlenmesini istediği tanıkların adları ve tebliğe elverişli adreslerini içeren dilekçelerini mahkememize bildirmeleri, Tanıklar için tarife gereği gider avansının ve tebliğ masraflarının yatırılmasına,

Ön inceleme duruşmasının 02/06/2026 günü saat 09:45'a bırakılmasına karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

