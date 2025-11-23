T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/61 Tereke

ÇORUM ili, ALACA ilçesi, YILDIZHAN mah/köy 6 Cilt, 141 Aile sıra no 67 sırada nüfusa kayıtlı 11/04/1955 doğumlu 18/10/2016 tarihinde vefat eden müteveffa SUNA ÜNAL'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden murisin terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri ve Tüzük 41. maddesi gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların(kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

