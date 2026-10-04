T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2026/92 Esas

DAVACI : T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

DAVALILAR : 1- KERRA EZGİ ÜNAL

4- NEZİHA YEŞİLDAĞ

Davacı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından aleyhinize açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında yapılan inceleme sonucunda

Adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle;

​Davacı Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dışına yüksek lisans eğitimi almak üzere gönderilen öğrenci Kerra Ezgi ÜNAL ve ona kefil olan şahıslar aleyhine Hazine alacağının tahsili amacıyla dava açmıştır.

​Davanın temelini, asıl borçlu Kerra Ezgi ÜNAL’ın yurt dışında aldığı eğitim sonrasında üstlendiği mecburi hizmet ve öğrencilik yükümlülüklerini ihlal etmesi oluşturmaktadır. Yüklenme senedi şartları gereğince öğrencilikle ilişiği kesilen ÜNAL’ın, adına yapılan tüm eğitim, yaşam ve tazminat masraflarını faiziyle birlikte ödemesi gerekmektedir. Davalılardan Neziha YEŞİLDAĞ ise düzenlenen kefaletname uyarınca bu borcun ödenmesinden asıl borçlu ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmuştur.

​Bakanlık, davalıların daha önce gönderilen ihtarnamelere rağmen borcu ödememeleri ve usulüne uygun tebligat yapılamaması üzerine yargı yoluna başvurmuştur. Dava dilekçesinde, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla; 78.878,34 ABD Doları bakiye anapara borcu, 40.895,00 TL anapara borcu ve hesaplanan faiz alacaklarının işleyecek yasal faizleriyle birlikte davalılardan tahsili talep edilmektedir. Ayrıca yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesi istenmektedir.

​Özetle bu dava; yurt dışı eğitimi taahhüdünü ihlal eden asıl borçlu Kerra Ezgi ÜNAL ile müteselsil kefil Neziha YEŞİLDAĞ’dan, devlete ait Hazine alacağının faiz ve masraflarıyla birlikte tahsil edilmesini talep etmektedir. Dava Dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tarafınıza yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02561660