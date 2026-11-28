T.C. ANKARA 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANKARA 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2026/1077 Esas
24.11.2026
Konu : Gaiplik
İLKAY KILIÇ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen GÜLTEN KILIÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 24.11.2026
GAİP
TC KİMLİK NO : 45232049076
ADI SOYADI : GÜLTEN KILIÇ
BABA ADI : KENAN
ANA ADI : FİDAN
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1978
DOĞUM YERİ : ALTINDAĞ
#ilangovtr
Basın No: ILN02606363