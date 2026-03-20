T.C. ANKARA 21. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/484 Esas

13.03.2026

Konu : İlan Metni

İLAN

Davacı Baki KARADUMAN ile Davalı Nazıfe DEMIRHAN arasında mahkememizde görülen İhalenin Feshi davasında Mahkememizce düzenlenen 12.03.2026 tarihli ek karar ile Davacının istinaf başvurusunun HMK 344/1. Maddesi gereğince yapılmamış sayılmasına, kararın ilgiliye tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde Ankara BAM ilgili hukuk dairesinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği,

Mahkememizin yukarıda özetlenen 12.03.2026 tarihli ek kararın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemeyen Davacı Baki KARADUMAN'a (TC 27704434146)

Tebligat Kanununun28-31 hükümleri uyarınca ilan tarihin den itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu 12.03.2026 tarihli ek kararın tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliği olunur.

Basın No: ILN02426977