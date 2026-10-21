T.C. ANKARA 20. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/460 Esas

14/10/2026

İ L A N

Davacı Seda KARATURNA tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; aile birliğinin temelinden sarsılması dolayısı ile boşanmaya, 11/10/2008 doğumlu müşterek çocuk Rüveyda KARATURNA, ile 17/01/2011 doğumlu Ali İhsan KARATURNA'nın velayetinin kendisine verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce 21/01/2026 tarihinde alındırılan Sosyal İnceleme Raporunda; müşterek çocuklar ile davacı annenin arasındaki bağ gözetilerek 11/10/2008 doğumlu müşterek çocuk Rüveyda KARATURNA, ile 17/01/2011 doğumlu Ali İhsan KARATURNA'nın velayetlerinin davacı anneye verilmesini, davalı baba ile ile yatılı şahsi ilişki kurulmasın önerilmiştir.

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinize yapılan tebligatın usulsüz olduğu anlaşılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, sosyal inceleme raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 07/01/2027 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ABDULKADİR KARATURNA - 43582296638

YUVAKÖY MAH. YUVA KÖYÜ KÜME EVLERİNO: 582İÇ KAPI NO: 47 Yenimahalle/ ANKARA

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