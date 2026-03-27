T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2024/1270

MİRASÇI : VEDAT SEZGİN - 19178151452

Mahkememizde görülmekte olan vasiyetname açılması (Noter) davasında yapılan açık yargılama sonucunda davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adreslerinize çıkartılan tebligatlar iade dönmüş ve yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamaması üzerine gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 17.02.2026 tarihli 2024/1270 esas ve 2026/196 karar sayılı ilamı ile;

" Talebin KABULÜ ile;

Yalova ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler mah./köyü, 1 cilt, 906 hane, 2 bsn'de nüfusa kayıtlı, Sabri ve Feleki'den olma, 15/12/1940 doğumlu olup 23/06/2024 tarihinde vefat eden 11163146160 T.C. Kimlik numaralı muris SAADET SEZGİN tarafından düzenlettirilen ve Mahkememize intikal eden Yalova 2. Noterliğinin 02/01/1990 tarih ve 00072 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamenin açılarak okunduğunun ilgililere tebliğ edildiğinin tespiti ile VASİYETNAMENİN AÇILMIŞ SAYILMASINA," istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02431526