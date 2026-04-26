T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2026/6 Tereke

YARGIÇ : Emine Arzu KISA ÖZDEMİR 36871

KATİP : Türkan AKGÜN 96453

Mahkememizin yukarıda yazılı esas sayılı dosyasında; Kırıkkale İli, Merkez İlçesi, Yaylacık Mah./köyü 17 Cilt, 419 Hane, 3 bsn'de nüfusa kayıtlı,26/08/2024 tarihinde vefat eden müteveffa 47500183390 T.C. kimlik numaralı Ramazan Kurumlu'nun mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin resmen yönetilmesi ve tasfiyesi talep edilmiştir.

TMK'nın 620., 621. ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur. 16/03/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02429667