T.C. ANKARA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

ESAS NO : 2024/828 Esas

MİRASÇILAR : 1- KARA MEHMET ÖZTÜRK - 47593429160

2- LEVENT ÖZTÜRK - 47575429744

Yenimahalle 5. Noterliğinin 17/09/2018 tarih ve 23999 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnamede 47629427900 T.C. Kimlik numaralı muris Altun Öztürk tanıklar önünde şu suretle söze başladı; "Ölümümden sonra borçlarımın tamamı ödenip, cenaze masraflarım karşılanmak şartıyla tüm mirasımın, mirasımı oluşturan tüm taşınır, taşınmaz mallarım ile tüm hak ve alacaklarımın tamamının LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (LÖSEV)'na kalmasını son arzu ve isteğim olarak vasiyet ediyorum. Ben öldükten sonra diğer yasal mirasçılarımın, mirasımdan herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmamalarını ve bu vasiyetnamemin gereklerine aynen uymalarını istiyorum. Bu vasiyetnamemi hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, tamamen kendi isteğim ve irademle yaptığımı beyan ederim."diye sözlerini bitirdi.

Mahkememizce adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yapılan tüm araştırmalara rağmen tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muris Altun Öztürk tarafından Yenimahalle 5. Noterliğinin 17/09/2018 tarih ve 23999 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere 22/01/2026 günü saat:10:16'da bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız takdirde vasiyetnameyi kabul etmediğiniz ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02319043