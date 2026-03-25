T.C. ANKARA 2. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/211 Esas

DAVACI : PEPCO POLAND SP ZOO

DAVALI : GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO LTD

-Fuda Management Area, Zhangyang Precient, Zhangmutou Town, Dongguan City Guangdong Province ÇİN

Davacı PEPCO POLAND SP ZOO tarafından GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO LTD aleyhine açılan Marka Hükümsüzlüğü istemli davasının yapılan yargılamasında

Davacı vekili, davalı adına 2008/03530 sayılı markasının kullanılmayan tüm mallar bakımından iptaline ve sicilden terkini ile, 2020/113495 ve 2020/12314 sayılı "PEPCO" markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesi, talep ve dava etmiş,

Davalı GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO LTD'nin bildirilen ve tespit olunan adresine dava dilekçesi, ilk inceleme tutanağı, ara karar evrakı, tevzi formu ve duruşma gününün bildirilmesi için çıkartılan tebligat ise yapılamamış ve tebliğe yarar başka bir adresi de tüm araştırmalara karşın belirlenememiştir.

Bu nedenle mahkememizin 26.02.2026 tarihli duruşmasında; ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davalı GUANGDONG PEPCO CLOTHING CO LTD.'nin yargılama günü olan 25.06.2026 günü saat 09.33’daki duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi için dava dilekçesi ve duruşma gününü bildirir davetiye yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 27.02.2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02426983