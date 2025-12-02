T.C. ANKARA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/225 Esas

27.10.2025

İLAN

ESAS NO:2025/225

Davacı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile Davalı, ANKARA DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

TMK 588. md. belirtildiği üzere; "Sağ olup olmadığı bilinmeyen bir kimsenin malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracağı süre geçerse, Hazinenin istemi üzerine o kimsenin gaipliğine karar verilir. Gaiplik kararı verilebilmesi için gerekli ilân süresinde hiçbir hak sahibi ortaya çıkmazsa, aksine hüküm bulunmadıkça, gaibin mirası Devlete geçer. Devlet, gaibe veya üstün hak sahiplerine karşı, aynen gaibin mirasını teslim alanlar gibi geri vermekle yükümlüdür. "hükmü uyarınca dava konusu edilen Ankara ili Çankaya ilçesi Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesinde bulunan 775 parsel nolu taşınmazın imar görmesi sebebiyle) Lodumu (Me) Mahallesi 29704 ada 2 parsel ile Lodumu (Me) Mahallesi 29685 ada 1 parsel sayılı taşınmazların kayyım tayin edilen Halil oğlu İbrahim adlı kişinin mahkememizce gaipliğine karar verilmekle, gerekli ilanların yapılarak gaipliği istenilen kişinin hiçbir hak sahibi çıkmadığı takdirde dava konusu taşınmazın Halil oğlu İbrahim adına olan tapusunun iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline karar verileceği hususu Ekim ayında 1.ilan, Aralık ayında 2.ilan yapılmak suretiyle 3.kişilere ilan olunur.

