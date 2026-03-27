T.C. ANKARA 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/925 Esas

12.03.2026



İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2025/925 esas sayılı dosyasında davacı Reis Rs Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Ankara ili, Altındağ ilçesi, Danişment Mahallesi 23156 ada 4 Parselde bulunan taşınmazın satışı talep edilmiş ve Mahkeme duruşma gününün 06/10/2026 günü saat 11:05'e bırakılmasına karar verilmiş olup,

Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Halit ve Pakize oğlu, 1972 doğumlu, 25******856 kimlik numaralı KADRİ ERGÜN'e dava dilekçesinin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,

İş bu ilan dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02431506