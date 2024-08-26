T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .62096404-2013/380-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

7394 sayılı Yasanın 4., 5., ve 6. Maddeleri ile 213 sayılı Yasanın 359. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca yapılan uyarlama yargılaması sonucunda;

Mahkememizin 10/01/2024 tarih, 2013/380 Esas-2014/1244 Karar sayılı ek kararı ile Sanık Fikret AKINBİNGÖL'ün 2010, 2011, 2012 takvim yıllarında Sahte Belge Düzenleme suçundan eylemine uyan 213 Sayılı Yasanın 359/b, TCK 43/1 uyarınca 6 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yine sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme suçundan 213 sayılı Yasanın 359/a-2 ve 5237 sayılı Yasanın 62 maddesi uyarınca 15 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği;

Ancak gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen sanık Fikret AKINBİNGÖL' e tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının sanık Fikret AKINBİNGÖL' e ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 21.08.2024

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Basın No: ILN02080333