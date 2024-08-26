T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
7394 sayılı Yasanın 4., 5., ve 6. Maddeleri ile 213 sayılı Yasanın 359. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca yapılan uyarlama yargılaması sonucunda;
Mahkememizin 10/01/2024 tarih, 2013/380 Esas-2014/1244 Karar sayılı ek kararı ile Sanık Fikret AKINBİNGÖL'ün 2010, 2011, 2012 takvim yıllarında Sahte Belge Düzenleme suçundan eylemine uyan 213 Sayılı Yasanın 359/b, TCK 43/1 uyarınca 6 Yıl Hapis Cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, yine sanığın Defter ve Belgeleri İbraz Etmeme suçundan 213 sayılı Yasanın 359/a-2 ve 5237 sayılı Yasanın 62 maddesi uyarınca 15 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği;
Ancak gerekçeli kararın tüm aramalara rağmen sanık Fikret AKINBİNGÖL' e tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının sanık Fikret AKINBİNGÖL' e ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 21.08.2024
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Basın No: ILN02080333