T.C. ANKARA 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .62096404-2017/811-Ceza Dava Dosyası

İLAN METNİ

7394 Sayılı Yasanın 4, 5, 6. Maddeleri ile 213 Sayılı Yasanın 359. Maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca Vergi Usul Kanununa Muhalefet (Sahte Belge Düzenleme) suçundan sanık Hüseyin TOSUN hakkında yapılan uyarlama yargılaması sonunda;

Mahkememizin 05/02/2024 tarih, 2017/811 Esas-2018/862 Karar sayılı ek kararı ile sanık hakkında 2013 takvim yılında Sahte Belge Düzenleme suçundan, 213 Sayılı Yasanın 359/b, TCK 43/1, 62/1 maddeleri uyarınca 3 Yıl, 1 Ay 15 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Ancak ek kararın tüm aramalara rağmen sanık Hüseyin TOSUN' a tebliğ edilemediği gibi açık adresinin de tespit edilemediği anlaşıldığından 7201 sayılı tebligat kanunun 29. maddesi gereğince mahkememiz ilamının Hüseyin TOSUN' a ilanen tebliğine; hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 14.08.2024

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Basın No: ILN02077569