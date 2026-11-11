T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
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T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;
Iğdır ili, Tuzluca ilçesi, Turabi Köyü, cilt no 46, hane no 23, birey sıra no 1'da kayıtlı, Ali ve Hacer oğlu, 01/07/1900 doğumlu, 74071047448 T.C kimlik numaralı, 30/01/1941 tarihinde vefat eden muris KEREM ÖZGÜNHAN'in mirasçıları tespit edilemediğinden Türk Medeni Kanunu'nun 594.Maddesi uyarınca, mirasçılarının (baba-anne-kardeş ve yeğenlerine ait bilgilerin) ilan yoluyla tespiti gerekmiştir.
Muris KEREM ÖZGÜNHAN'in varsa mirasçılarının son ilan tarihinden başlayarak en geç 1 YIL içerisinde Mahkememize müracaatta bulunmaları aksi takdirde murisin mirasının Hazineye intikal edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 07/10/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02566946