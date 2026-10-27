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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Sayı : 2025/1112 Esas

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP
TC KİMLİK NO : 49807502904
ADI SOYADI : ERTUĞRUL TİTİZ
BABA ADI : SALMAN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 25/04/1972
DOĞUM YERİ : PAZARCIK

#ilangovtr

Basın No: ILN02576082