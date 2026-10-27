T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
T.C. ANKARA 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
Sayı : 2025/1112 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP
TC KİMLİK NO : 49807502904
ADI SOYADI : ERTUĞRUL TİTİZ
BABA ADI : SALMAN
ANA ADI : HATİCE
DOĞUM TARİHİ : 25/04/1972
DOĞUM YERİ : PAZARCIK
#ilangovtr
Basın No: ILN02576082