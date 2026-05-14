T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/237 Esas

DAVALI : Erdal ÇELİK Bahçelievler 329. Sokak A Blok No: 6A/14 Gölbaşı/Ankara

Davacı Dursun OLĞAÇ ve arkadaşları tarafından aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan yargılamasında;

Davalı asile tahkikat duruşması için belirlenen 02/07/2026 günü saat 11:30'da geçerli bir özrü olmadan duruşmaya gelmediği taktirde, duruşmaya gelen karşı tarafın talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edildiğinden, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK.nun 150. maddesi hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği (HMK. m.147) hususu (7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.maddesi gereğince) ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02467040