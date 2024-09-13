T.C. ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ İLAN METNİ

ESAS NO : 2020/491

KARAR NO : 2024/474

Kasten Yaralama, Kemiklerin Kırılmasına Sebebiyet Verecek Şekilde Kasten Yaralama suçundan müşteki-sanıklar Hussam Dırar Aref Tafısh ve Mohamed Warak haklarında mahkememizin 06/06/2024 tarih ve Esas No:2020/491 Karar No:2024/474 sayılı kararı ile;

Müşteki-Sanıklar Hussam Dırar Aref Tafısh ve Mohamed Warak hakkında mahkememizden verilen 06/06/2024 tarih ve 2020/491 Esas 2024/474 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile; müşteki- sanık Mohamed Warak'ın eylemine uyan 5237 TCK.nun 86/1.87/3.29/1. 62. Maddeleri uyarınca 5 Ay 25 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına, 5271 sayılı CMK. nun 231/5.md.si uyarınca Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, Müşteki-Sanık Hussam Dırar Aref Tafısh hakkında yürütülen davanın tefriki ile tefrik edilen dosyada müşteki-sanık hakkında tekrar yakalama emri çıkartılmasına karar verilmiştir.

Gerekçeli Karar tebliği için Müşteki-Sanık Hussam Dırar Aref Tafısh' ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.

İş bu karar özetinin 7021 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 maddeleri gereğince Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerden birinde ve Genel İnternet Haber Sitesinde bir defaya mahsus ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı, 2 Hafta süresi içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, öncelikle suçüstü giderlerinden karşılanacak mahkeme masrafı ile birlikte gerekçeli karar tebliğ gideri ile ilan masrafının sanıktan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 10/09/2024

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Basın No: ILN02087696