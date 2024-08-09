T.C. ANKARA 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/72 Tereke

Kayseri ili, Melikgazi ilçesi, Gesi Mah./Köyü Cilt no 59 hane no: 176 nüfusuna kayıtlı bulunan Hakkı ve Nevres' den olma Hikmet Recep HIZLAN TC:28295065108 kimlik numaralı 19/04/1938 doğumlu olup, 09/12/2021 tarihinde vefat eden müteveffa Hikmet Recep HIZLAN' ın mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep etmiştir. Bu itibarla TMK' nun 620, 621 ve 634 maddeleri gereğince terekesinin re'sen defterinin tutulmasına başlanmış bulunduğundan,

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, murisin alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK' nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 30/07/2024

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Basın No: ILN02073330