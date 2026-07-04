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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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T.C. ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2024/84

Davacı AHMET KILIÇ tarafından Ankara ili. Altındağ ilçesi, Aydıncık mahallesi, 126 ada, 20 parselin doğusu, 26 parselin güneyi, 27 parselin kuzeyinde bulunan taşınmaz ile ilgili olarak Davalı Altındağ Belediyesi Başkanlığı aleyhine Tapusuz Taşınmaz Tescili Davası açılmış olup davaya itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Ankara 15.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/84 E sayılı dosyasına başvurması hususu 2. KEZ ilanen tebliğ olunur. 04/06/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02502742