T.C. ANKARA 15. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.63950535-2021/963-Ceza Dava Dosyası

22.06.2023

İLAN

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2025 tarihli ilamı ile Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan sanık hakkında verilen KOVUŞTURMANIN DURMASINA kararı, Abdulrezzak ve Amneh oğlu 26.08.1994 Lazkiye doğumlu, sanık Rabi MANSUR tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 5271 Sayılı CMK'nin 268. Maddesi uyarınca tebliğden itibaren 2 (iki) hafta içinde mahkememiz kalemine veya mahkememize gönderilmek üzere en yakın adliye Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu, ön büro yok ise nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ile, veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunulup hakime onaylatmak suretiyle veya ilgili taraf tutuklu veya hükümlü olarak ceza infaz kurumunda veya tutukevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta dilekçe vermek suretiyle Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yoluna başvurabileceği, İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

