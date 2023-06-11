T.C. ANKARA 15. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/117 Esas

DAVALILAR : 1- ELİZA VETA BARTCEVA Selçuklu Mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. No: 58 İç Kapı No:1 Sincan/ ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aleyhinize açılan Evlenmenin Butlanı davasının yapılan yargılamasında;



Ankara CBS davanamede; davalının Ayşe Düzgün ile evli olduğu halde TMK'ya aykırı olarak davalı Elizaveta Bartceva ile ikinci kez evlendiğinden bahisle ikinci evliliğin butlan nedeni ile iptaline karar verilmesini talep etmiştir.



Adresinize çıkan tebligatın iade gelmesi ve adres araştırmasından da bir netice alınmaması nedeniyle davanamenin (dava dilekçesinin) ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Davalının tebliğ tarihinden itibaren HMK 317 Md. Gereğince 2 hafta içinde davaya cevap verebileceği, delil ibraz edebileceği aksi halde ilk itirazların ileri sürülemeyeceği HMK'nun 136. Maddesi uyarınca cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi verilip dilekçelerin karşılıklı olarak taraflara tebliğinden veya sürelerin dolmasından sonra dilekçeler teatisinin tamamlanmasından sonra ön inceleme için duruşma gününün bilahare yapılacağı, dilekçenin gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01844499