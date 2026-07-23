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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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T.C. ANKARA 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2025/294 Esas

DAVALI : 1- MUSTAFA DUMAN (T.C. 404******86)

Davacılar Nazife Duman, Fevziye Karaman, Sultan Duman, Günay Duman, Derya Duman, Dilek Duman ve Mehmet Duman tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Ön inceleme duruşma gün ve saatini bildirir tensip tutanağı tarafınıza tebliğ edilememiş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 06/10/2026 günü saat 11:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02515217