T.C. ANKARA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2022/699

KARAR NO : 2023/681

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/11/2023 tarihli ilamı ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan TCK'nun 228/1 ve 52/2 maddeleri gereğince neticeten 1 YIL 6 AY HAPİS VE 7.500,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilen Cihat ve Emine oğlu, 15/01/1975 İskenderun doğumlu ENGİN SUNAR, tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 12/12/2023

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Basın No: ILN01950303