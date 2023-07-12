T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2021/801 Esas

DAVALI : YUSUF OLADAYO AJIBOLA



Davacı AMAKA SANDRA NIMNU tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 26/10/2023 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tahkikat duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01857122