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Resmi İlanlar T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
2023-06-23 00:00:00 -

T.C. ANKARA 13. AİLE MAHKEMESİNDEN

İ L A N
 
ESAS NO : 2022/414 Esas

DAVALI : KÜRŞAT KORUCUKLU

Davacı Hatem Dilay KORUCUKLU tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığında duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön İnceleme duruşma Günü: 19/10/2023 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 14/06/2023

#ilangovtr

Basın No: ILN01850703