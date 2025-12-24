T.C. ANKARA 12. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/671 Esas

DAVALI : CEM TOLGA SEYİDOĞLU Sancak Mah. 507. Sk. No:6/12 Çankaya/Ankara Çankaya/ ANKARA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında; 09/01/2026 günü saat: 10:25'da yapılacak ön inceleme duruşmasında, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu tensip zaptı ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

