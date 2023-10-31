T.C. ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

ESAS NO : 2023/44 Esas

DAVALI : KAMURAN DİNÇ-10885327598



Davacı Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Bedel Tespiti ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, iade/tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Duruşma Günü: 10/11/2023 günü saat: 11:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 144 ve 147.maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN01920266