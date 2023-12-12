T.C. ANKARA 11. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2023/70 Esas

04/12/2023

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından davalı Lam Enterprises İnc. Şirketi aleyhine açılan davada özetle;



Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı olan 40 adet FMS 7000P5 GPS Sistemi ve 8 kalem test cihazının tedariki için taraflar arasında imzalanan 18/05/1994 tarihli sözleşme uyarınca davalı tarafça satılıp teslim edilen 40 adet FMS 7000P5 GPS cihazının teknik şartnameye ve sözleşmeye uygun olmadığı muayene raporu ile 18/06/1997 tarihinde davalı firmaya bildirildiği, davalı firmanın eksik hususları tamamlayacağını bildirmesine rağmen eksikliği gidermediğinden sözleşmenin 30/09/2003 tarihinde feshedildiği, sözleşmenin feshi nedeniyle kullanılmayan 40 adet FMS 7000P5 GPS cihazına ait akreditif bedeli olan 890.640 USD'nin 27/03/1997 tarihinden itibaren, 1 kalem GPS Similatörü cihazı için 410.312,63 USD'nin 06/02/1996 tarihinden itibaren kesin kabule müteakip ödenen %20 bakiye akreditif bedeli olan 102.578,16 USD'nin 11/06/1997 tarihinden itibaren, avans teminat mektubundan kabul edilmeyen malzeme karşılığı olan 180.687,86 USD'nin 25/07/1994 tarihinden itibaren işleyecek libor faiziyle birlikte, Case bedeli olarak K.K.K. lığının hesabından çekilen 28.694,22 USD'nin Case bedelinden ödenmeyen 4.692 USD'nin ve sözleşmenin 12.c maddesi uyarınca hesaplanan 127.953,02 USD gecikme cezası tutarının 3095 sayılı yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarının USD cinsinden uyguladığı 1 yıl vadeli mevduat hesabı üzerinden yürütülecek faizi ile birlikte davalıdan tahsili talep edilmiş olup; davalı Lam Enterprises İnc. şirketinin gösterilen adresinde bulunmadığı ve tebligata yarar adresi de tespit edilemediğinden mahkememizce, dava dilekçesinin davalı tarafa ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İlanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonunda dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ gününden itibaren geçecek iki haftalık süre içerisinde cevap ve ilk itirazların sunulmadığı takdirde, bir daha sunulamayacağı ve dava dilekçesinde ileri sürülen hususların inkar edilmiş sayılacağı, duruşmanın atılı bulunduğu 18/04/2024 Günü Saat: 09.40'da Ankara Adliyesi 4 nolu hizmet binasının 2.katında bulunan duruşma salonunda davalı şirket yetkilisinin bizzat hazır bulunması yada bir vekille temsil edilmediği takdirde Yargılamaya yokluğunda devam edilip kararın da yokluğunda verileceği ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN01948708