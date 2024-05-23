T.C. ANKARA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2020/259 Esas

DAVALI : Halil İLHAN - Yeşilbayır mah. 1800 sk no:6 İç kapı No:4 Mamak/Ankara

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu tebliğe çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ile duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememize sunulan 23/03/2023 tarihli bilirkişi raporunun sonuç kısmında:

"Yukarıda etraflıca arz ve izah olunduğu üzere; dava konusu Ankara İli Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Engin sokak 3 nolu binadan bulunan zemin kat 16 nolu dükkan olduğu tespit edildiği dava konusu bina; Bodrum+zemin+3 normal+çatı katlıdır, bina çatısı ahşap üzeri kiremit kaplıdır, binanın cepheleri mineral sıva üzeri akrilik boyalıdır, binanın giriş kapısı demir doğramadır, bina giriş zemini mermer, merdiven basamakları ve sahanlıklar mozaik kaplı yan duvarları 1, 2 m yüksekliğinde yağlı boyalı üst kısımları plastik boyalıdır, merdiven korkulukları demir doğramadır, toplam 18 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır, bölge yol, su, elektrik telefon doğalgaz otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerin faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır bina engin sokak cepheli konumdadır, 16 nolu dükkan; dükkanın giriş kapısı ve pencere doğramaları demirdir ana bölüm mutfak ve WC'den müteşekkildir, Mutfak Bölümü ana bölümden PVC doğrama ile ayrılmıştır, Ana Bölümün zemini seramik kaplı Duvarları Plastik boyalı ve kısmi olarak taş kaplı tavanı spot aydınlatmalıdır, Mutfakta zemin seramik duvarları plastik boyalı tezgahı ve eviyesi mermer, tezgah alnı seramik kaplı tezgah altında ve üstünde ahşap dolapları vardır WC zemini seramik duvarları yarıya kadar seramik kaplı, alaturka hale taşı mevcuttur, Dükkanın ısınma sistemi doğalgazlı kaloriferli ve kombilidir, Dükkanın kullanım alanı 22 M2 olarak ölçülmüştür, keşif günü taşınmazın tutku kuaför adıyla işyeri olarak kullanıldığı belirlenmiştir, Dava konusu Ankara İli Altındağ İlçesi Hacettepe Mahallesi Engin 3 nolu binada bulunan zemin kat 16 nolu dükkanın, rapor tarihi bedeli (şubat 2023) 337.700,00-TL keşif tarihi bedeli (ekim 2022) 317.654,77-TL dava Tarihi bedeli (Nisan 2020) 74.976,53-TL trial Tarihi Bedeli (Mart 2018) 52:629,99-TL hesaplanmıştır..

Şeklinde rapor tanzim edilmiştir,

Bilirkişi raporunun tarafınıza ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve ilanın yapılmış sayılacağı tarihten itibaren H.M.K.'nun 281.maddesi gereğince iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, İHTAR OLUNUR. 13/05/2024

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Basın No: ILN02036357