T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2025/27 Tereke

MİRASÇI : Elife DEMİRCİ TCK No: 21251377840

Şenlik Mah Şehit Tolga Aktaş Sk Gürbüz Ap. No 39 /3 Keçiören / ANKARA

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa Rahime Kısa 'nın ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma günün bildirir davetiye çıkartılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma günün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma günü 17/11/2026 günü saat 10:05'de murisin terekesinin aktifi ve pasifi hususunda yazılı ya da sözlü beyanda bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerlik olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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Basın No: ILN02571469